Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 60χρονος που έβαλε 4 φωτιές – Τον άφηναν ελεύθερο και έκανε εμπρησμούς

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στην Καλαμάτα την Παρασκευή (04.09.2026), ο 60χρονος που κατηγορείται για τέσσερις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης.

Ο 60χρονος απολογήθηκε για περισσότερες από τέσσερις ώρες στα δικαστήρια Καλαμάτας, για φωτιές από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που του αποδίδονται.

Καθοριστικό στοιχείο στη δικογραφία φέρεται να αποτελεί βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας και στο οποίο, κατά τις Αρχές, έχει καταγραφεί ο 60χρονος.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε περιορισμένη έκταση και δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές.

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Στην απόφαση των δικαστικών Αρχών εκτιμάται ότι βάρυνε ιδιαίτερα το γεγονός πως ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για δύο πυρκαγιές.

Μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να προκάλεσε ακόμη δύο πυρκαγιές, τρεις ημέρες αργότερα.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, το οποίο θα οριστεί από τις αρμόδιες Αρχές.