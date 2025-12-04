ΣΑΤΑ: Οι οδηγοί ταξί αποφάσισαν να πάνε με κονβόι στο Κιάτο και να ενωθούν με τους αγρότες

Στο Κιάτο θα φτάσουν με αυτοκινητοπορεία από την Αθήνα οι οδηγοί ταξί με στόχο να φτάσουν στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες.

Οι οδηγοί ταξί που ξεκίνησαν την απεργία τους χθες Τετάρτη (3.12.25) αποφάσισαν να την παρατείνουν και για αύριο Παρασκευή ενώ προειδοποιούν και για νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

