ΣΑΤΑ: Οι οδηγοί ταξί αποφάσισαν να πάνε με κονβόι στο Κιάτο και να ενωθούν με τους αγρότες

Στο Κιάτο θα φτάσουν με αυτοκινητοπορεία από την Αθήνα οι οδηγοί ταξί με στόχο να φτάσουν στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες.
Οι οδηγοί ταξί που ξεκίνησαν την απεργία τους χθες Τετάρτη (3.12.25) αποφάσισαν να την παρατείνουν και για αύριο Παρασκευή ενώ προειδοποιούν και για νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ενημέρωσε τους απεργούς αυτοκινητιστές ότι έλαβαν άδεια από τον γενικό γραμματέα υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για μηχανοκίνητη πορεία προς το Κιάτο, με στόχο να ενισχύσουν την κινητοποίηση των αγροτών.
Μοναδικός όρος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η πορεία να γίνει κατά ομάδες οχημάτων ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην κυκλοφορία.