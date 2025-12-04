Ελλάδα

ΣΑΤΑ: Οι οδηγοί ταξί αποφάσισαν να πάνε με κονβόι στο Κιάτο και να ενωθούν με τους αγρότες

Οι οδηγοί ταξί που συνεχίζουν την απεργία τους θα κατευθυνθούν στο Κιάτο για να συμπαρασταθούν στους αγρότες
Οδηγοί ταξί έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ
Οδηγοί ταξί που απεργούν έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSΙ

Στο Κιάτο θα φτάσουν με αυτοκινητοπορεία από την Αθήνα οι οδηγοί ταξί με στόχο να φτάσουν στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες.

Οι οδηγοί ταξί που ξεκίνησαν την απεργία τους χθες Τετάρτη (3.12.25) αποφάσισαν να την παρατείνουν και για αύριο Παρασκευή ενώ προειδοποιούν και για νέα απεργιακή κινητοποίηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

