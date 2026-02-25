Σε απεργία οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό: Με πλακάτ και συνθήματα η πορεία προς το υπουργείο Εργασίας

Σε απεργία βρίσκονται σήμερα (25.02.2026) οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, συμμετέχοντας στην 24ωρη κινητοποίηση που κήρυξαν τα σωματεία του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι που προχώρησαν στη μαζική απεργία, συγκεντρώθηκαν αρχικά στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Με πλακάτ στα χέρια και συνθήματα αντιδρούν για τις συνθήκες που βιώνουν οι εποχικοί υπάλληλοι, ζητώντας από την πολιτεία να παρέμβει άμεσα ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τους μήνες που δεν υπάρχει τουρισμός και τα σχετικά επαγγέλματα παύουν.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Νίκος Πολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου, δήλωσε: «Δίνουμε βροντερό “παρών” εδώ, στο υπουργείο Εργασίας, για να διαμαρτυρηθούμε για τις πολιτικές που πραγματικά εξαθλιώνουν τους εποχικούς εργαζόμενους. Δυστυχώς, το υπουργείο Εργασίας και η Πολιτεία κωφεύουν στα πάγια αιτήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας».

Όπως εξηγεί, πάγιο αίτημά τους είναι «ότι πρέπει να γίνει επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα που πραγματικά εξαθλιώνει και κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα, επαναφορά του εφάπαξ στην εικοσαετία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θέλουμε πραγματική στήριξη για τους εποχικούς εργαζόμενους αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για τον τουρισμό. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι που βάζουν πλάτη στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται με προσωπικές θυσίες και έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την Πολιτεία».

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των Βαρέων και Ανθυγιεινών, καθώς και την εφαρμογή του 7ωρου-5ήμερου-35ώρου χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, την κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και τη λήψη μέτρων προστασίας από την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία, όπως καταγγέλλουν, οδηγεί σε συνεχή εργατικά ατυχήματα.

