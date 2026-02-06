Σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία: Η απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και η δίωξη για κακούργημα

Σάλος έχει προκληθεί στο άκουσμα της είδησης ότι ένας Σμήναρχος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Μετά τη σύλληψή του και την απολογία του σήμερα, που θα συνεχιστεί την Τρίτη,10.02.2026, ο Σμήναρχος τέθηκε σε διαθεσιμότητα 18 μηνών για τις κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο 54χρονος άνδρας, φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του κάτι που όμως δεν επιβεβαίωσε ότι έκανε και σήμερα κατά την ομολογία του ο δικηγόρος του.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορία τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες και με βάση το άρθρο 102 του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «σε διαθεσιμότητα τίθενται οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όταν:

α) Ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και για τα αδικήματα του δέκατου ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 46 έως και 48, 51, 70, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102 έως και 108, 112, 114 έως και 117, 121, 123, 124, 126, 128, 130 έως και 138, 140 και 142 έως και 147, 149 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20).

Σε αυτή την περίπτωση δεν προσέρχονται στην υπηρεσία για παροχή εργασίας από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης διαθεσιμότητας, η οποία δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες.»

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με 80% ή 85% ανάλογα την περίπτωση.

Ο Σμήναρχος με βάσει τον νέο νόμο κινδυνεύει να μείνει χωρίς ιθαγένεια καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να του αφαιρεθεί.

ΕΔΕ από την Πολεμική Αεροπορία για τον 54χρονο κατάσκοπο

Πέρα από την ποινική του δίωξη έχει διαταχθεί και ΕΔΕ από Πολεμική Αεροπορία ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει διαρρεύσει προς το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ανάλογα με τη βαρύτητα των πληροφοριών που έχει μεταδώσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με κάθειρξη από 10 έτη έως και ισόβια.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει σε βαθμό κακουργήματος είναι η μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, η οποία τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 20 έτη.

Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν στείλει νέο πακέτο πληροφοριών στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο, με τις Αρχές να ερευνούν εάν υπάρχει και άλλος στρατολογημένος αξιωματικός.

Η δράση του

Ο 54χρονος σμήναρχος είχε υπηρετήσει ως διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη υπηρεσία με σύνδεση με το ΝΑΤΟ.

Λόγω της θέσης του μπορούσε να βλέπει άκρως απόρρητα στοιχεία, όπως συχνότητες επικοινωνίας σημαντικών οπλικών συστημάτων και ακόμη και νατοϊκών υποβρυχίων. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν στην ανάκριση, διέθετε ειδικό λογισμικό με το οποίο διαβίβαζε αυτές τις πληροφορίες σε σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Επιπλέον, φέρεται να είχε στην κατοχή του ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο σχετικό πρόγραμμα. Μέσω αυτής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και τα προωθούσε στο εξωτερικό, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για να μη γίνει αντιληπτός.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Πρόκειται για Σμήναρχο με εξαιρετικά «βαρύ» βιογραφικό και με πολλά χρόνια εμπειρίας σε κρίσιμα αντικείμενα ενώ κατείχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία που δεν αφορούν απλώς την «τεχνική υποστήριξη», αλλά τη λειτουργική καρδιά των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα, στοιχεία που αποτελούν προσόντα υψηλής αξίας για ένα επιτελικό στέλεχος.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με νατοϊκές ροές πληροφορίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όχι μόνο στην εθνική άμυνα, αλλά και στη Συμμαχία, ακριβώς επειδή η σύγχρονη επιχειρησιακή εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο ή σε ένα εθνικό επίπεδο.