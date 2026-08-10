Ελλάδα

Σε ύφεση η φωτιά στη Χαλκίδα – Έκαψε χαμηλή βλάστηση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 10:30 το βράδυ
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
ΦΩΤΟ από το Evima
ΦΩΤΟ από το Evima
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Συναγερμός σήμανε περίπου στις 8 το βράδυ της Δευτέρας (10/8/26) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Εύβοια μετά από κλήσεις για φωτιά σε δύο σημεία.

Σύμφωνα με όσα είπε στο evima.gr ο διοικητής της πυροσβεστικής Χαλκίδας, η υπηρεσία ενημερώθηκε για φωτιά κοντά στα φανάρια της Λαμψάκου και για άλλη μια πυρκαγιά στο Βατώντα, στην Εύβοια.

Η φωτιά που απασχολεί την Πυροσβεστική, είναι αυτή που καίει σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα, έχοντας κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων Γιώργος Πάνος που βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς «αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς είναι λίγο καλύτερη παρόλα αυτά συνεχίζει να καίει».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 10:30 το βράδυ.

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Ελλάδα
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