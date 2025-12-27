Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά από την Κάρπαθο – Στα 5,6 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο στις 5:16 το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025). Στη θάλασσα εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,5 Ρίχτερ προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 38 χιλιομέτρων ανατολικά από την Κάρπαθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 5,6 χιλιόμετρα.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έδινε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και επίκεντρο τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάτο στα 10 χιλιόμετρα.