Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια: Έγινε αισθητός και στην Αθήνα

Νέος σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (10.09.2025) την Εύβοια.

Ο νέος σεισμός στην Εύβοια, που έγινε 1 λεπτό μετά τις 13:30, είχε επίκεντρο αυτή τη φορά 7 χλμ ΝΔ του Προκοπίου.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε εστιακό βάθος τα 12,3 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Τρία λεπτά πριν τη δόνηση, έγινε ακόμη ένας σεισμός, μεγέθους 2,3 Ρίχτερ.

Σχεδόν 15 λεπτά μετά τον σεισμό των 3,7 Ρίχτερ, έγινε μετασεισμός μεγέθους 2,9 Ρίχτερ. Και πάλι η δόνηση είχε επίκεντρο την ίδια περιοχή.