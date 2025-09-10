Ελλάδα

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια: Έγινε αισθητός και στην Αθήνα

Επίκεντρο του σεισμού η περιοχή Προκοπίου - Ένας μετασεισμός μεγέθους 2,9 Ρίχτερ, 15 λεπτά μετά την κύρια δόνηση
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
Χάρτης

Νέος σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (10.09.2025) την Εύβοια.

Ο νέος σεισμός στην Εύβοια, που έγινε 1 λεπτό μετά τις 13:30, είχε επίκεντρο αυτή τη φορά 7 χλμ ΝΔ του Προκοπίου.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε εστιακό βάθος τα 12,3 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

seismos evoia

Τρία λεπτά πριν τη δόνηση, έγινε ακόμη ένας σεισμός, μεγέθους 2,3 Ρίχτερ.

Σχεδόν 15 λεπτά μετά τον σεισμό των 3,7 Ρίχτερ, έγινε μετασεισμός μεγέθους 2,9 Ρίχτερ. Και πάλι η δόνηση είχε επίκεντρο την ίδια περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΚΥΣΕΑ – Έκτακτες κρίσεις: Νέος Διοικητής της ΑΣΔΕΝ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Με τις έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς, το ΚΥΣΕΑ όρισε νέο Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, αξιωματικό με μακρά και πολυσχιδή πορεία
Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
«Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών» δηλώνει η Δημογλίδου - Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν το κύκλωμα στα Καλάβρυτα
Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει ακόμα υπολογιστεί η αξία των κειμηλίων - «Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν»
O Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια
Αμαλιάδα: Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου»
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία δια ασφυξίας
Ειρήνη Μουρτζούκου
Ferryscanner: Οι Έλληνες επιλέγουν κοντινά και οικονομικά νησιά – Πιο σύντομα ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Παρά την ακρίβεια, οι Έλληνες δεν εγκατέλειψαν τις νησιωτικές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι, αλλά προσαρμόστηκαν: πιο κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί, μικρότερης διάρκειας διακοπές και κρατήσεις «last minute»
Πλοίο
Newsit logo
Newsit logo