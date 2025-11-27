Ελλάδα

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές
Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης στις 02:08 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.11.2025) αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Το επίκεντρο του σεισμού στην Κρήτη εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 59 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.

Ελλάδα
