Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης στις 02:08 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.11.2025) αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Το επίκεντρο του σεισμού στην Κρήτη εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 59 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.