Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη, ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων το επίκεντρο

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 26,9 χιλιόμετρα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται ανοιχτά από την Παλαιοχώρα Χανίων.

Ο σεισμός στη δυτική Κρήτη καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (07.02.2026).

Το επίκεντρο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση 56 χιλιομέτρων δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων

 

Το δε εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 28,9 χιλιόμετρα.

