Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι – Πτώση της θερμοκρασίας

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα (30/9/2026) με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις με βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για τον καιρό την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κρήτη.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 20 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h), ενώ στο Ιόνιο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 70 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.