Σεισμός στα Καλάβρυτα: Η στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος – Δείτε βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε το βράδυ του Σαββάτου 06.12.2025 κοντά στα Καλάβρυτα, που αίγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και σητν Αττική.

Η στιγμή του σεισμού καταγράφηκε σε βίντεο από στιγμή του σεισμού σε επιχείρηση στα Καλάβρυτα δείχνει τη δυναμική του φαινομένου, όπως αναφέρει το apohxos.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 24.3 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 6 χιλιόμετρα Δυτικά Νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Μέχρι τώρα δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια και στα Καλάβρυτα αλλά και σε άλλα χωριά της ορεινής επαρχίας της Αχαΐας, ενώ έχουν καταγραφεί και δύο μετασεισμοί μεγέθους 2,3 και 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα, με τους σεισμολόγους γενικά να είναι καθησυχαστικοί για τη σεισμική δραστηριότητα.