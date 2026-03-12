Σεισμός στην Καρδίτσα: Ζημιές από τα 4,8 Ρίχτερ στα Άγραφα – «Οι κάτοικοι να παραμείνουν ψύχραιμοι»

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα όρια των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας το μεσημέρι της Πέμπτης (12.3.26).

Από τον σεισμό, που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας κοντά στην Καρδίτσα με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα., δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αγράφων συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος που συνδέει την έδρα του δήμου Αργιθέας Καρδίτσας, το χωριό Ανθηρό, με οκτώ χωριά της Ανατολικής Αργιθέας έχει γεμίσει με πέτρες.

Συγκεκριμένα γωνία έχει δημιουργηθεί στα χωριά των Αγράφων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας μετά από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε πριν από δύο ώρες περίπου, αφού στην ευρύτερη περιοχή έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μηχανήματα του δήμου Αργιθέας έχουν μεταβεί σε σημεία που έχουν σημειωθεί καταπτώσεις βράχων για τον καθαρισμό των δρόμων.

Στον δρόμο κάτω από την Παναγία Σπηλιά, μετά τα Ραγάζια, υπάρχουν πολλές καταπτώσεις βράχων και ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει σε λίγο μηχάνημα του δήμου Αργιθέας για να τον καθαρίσει.

Στην Ιερά Μονή Σπηλιάς Αγράφων σημειώθηκαν ζημιές και ρωγμές στον κεντρικό ναό της Παναγίας και σε όλο το μοναστήρι, με τον καθηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο να προσπαθεί να συμμαζέψει ότι μπορεί και με τον φόβο ενός μετασεισμού που μέχρι στιγμής δεν σημειώθηκε.

Η ανακοίνωση του δήμου Αγράφων

«Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του δήμου Αγράφων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση και καταγραφή.

Ο δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη».