Σέρρες: Στο μικροσκόπιο βίντεο με αυτοκίνητο ίδιο με του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Πρόκειται για πλάνα από την ημέρα που αγνοείται στις 10 το πρωί - Οι έρευνες των αρχών έχουν επεκταθεί στο όρος Κρούσιας και στη λίμνη Κερκίνη
Ο διοικητής

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες.

Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη αγνοούνται από το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου και από τότε οι έρευνες στις Σέρρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Ευστάθιο Ζαπρίδη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του δήμου Σιντίκης μια κάμερα έχει καταγράψει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ίδια μάρκα και χρώμα με αυτό του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων. Το βίντεο ερευνάται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου Γκίνη και αν ο ίδιος επέβαινε σε αυτό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Ευστάθιος Ζαρπίδης ανέφερε χαρακτηριστικά…. «Όλες οι έρευνες είναι άκαρπες. Όλο το Μπέλλες και τα γύρω χωριά έχουν ερευνηθεί σπιθαμή προς σπιθαμή. Σήμερα θα γίνει έρευνα στο όρος Κρούσιας και στη λίμνη Κερκίνη. Ερευνάται η πληροφορία ότι τον έπιασε μια κάμερα με το αυτοκίνητο. Θα ερευνηθεί από τις αρχές. Πρόκειται για πλάνα από την ημέρα που αγνοείται στις 10 το πρωί. Το χρώμα και η μάρκα του αυτοκινήτου είναι ίδια, αλλά δεν ξέρουμε αν πρόκειται για το δικό του όχημα».

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

