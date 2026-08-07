Σέρρες: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με νεκρούς μητέρα και γιο – Ο οδηγός του φορτηγού κατέγραψε τη σύγκρουση

Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση στην οποία έχασαν τη ζωή τους μία 46χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026, στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης Σερρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης του ΙΧ στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος με το φορτηγό που κινούνταν στον δρόμο των Σερρών την ώρα της σύγκρουσης με το φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το οπτικό υλικό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην έρευνα της Τροχαίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Για λόγους που ερευνώνται, το αυτοκίνητο φέρεται να έχασε την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε μετωπικά στο φορτηγό. Στο σημείο διακρίνονται έντονα τα ίχνη από τις ροδιές του αυτοκινήτου, τα οποία εξετάζονται από τους αστυνομικούς της Τροχαίας.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί. Κάτω από συνθήκες, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα η 46χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Τα δύο θύματα, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων με έδρα την παραλία Οφρυνίου (Τούζλα). Το πρωί της Παρασκευής είχαν ξεκινήσει για να πάνε στη δουλειά τους, όταν συνέβη το μοιραίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.