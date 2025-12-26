Ελλάδα

Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει σε αυτό του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος στα Άνω Πορόια

Βέβαια από το σημείο διέρχονται πολλοί κυνηγοί και υλοτόμοι, οπότε το στοιχείο αυτό μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά
Ο διοικητής
Ο διοικητής

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος που έχει και ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων στις Σέρρες εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του διοικητή στις Σέρρες, το οποίο μπορεί να λέει και πολλά ή και τίποτα αφού από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι. 

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12/2025), συνεχίστηκε σήμερα με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Ο διοικητής φαίνεται να έχει αφήσει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα πίσω στο σπίτι, εκτός από το αυτοκίνητό του, το οποίο ομάδες εθελοντών ψάχνουν όλη μέρα.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12/2025) η σύζυγος του 45χρονου δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία του Silver Alert της Γραμμής Ζωής.

Οι αρχές και εθελοντές βρίσκονται στους δρόμους και τα δάση όλη μέρα προσπαθώντας να βρουν ίχνη του διοικητή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
114
103
49
39
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανεστίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός τζάμι» – Μπλοκάρουν κι άλλοι λογαριασμοί αγροτών – «Δεν υπάρχει καμία διάθεση για διάλογο»
«Τον Φραπέ ακούσαμε, ότι δεν έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός» λέει ο ίδιος
Κώστας Ανεστίδης
Newsit logo
Newsit logo