Σημανδράκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πιο πολλά τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη, από τις μύγες»

«Πολιτική εξάρτηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης»
Γιάννης Σημανδράκος
Ο κ. Σημανδράκος / φωτογραφία αρχείου
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

«Μετά το 2018 – 2019 αυξήθηκαν τόσο πολύ τα ζώα στη Κρήτη που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες!», είπε στο δικαστήριο ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, θέλοντας να δείξει τη ραγδαία αύξηση σε αιτήσεις και επιδοτήσεις στην Κρήτη. «Το 67% του εθνικού αποθέματος πήγαινε στην Κρήτη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, όταν ολόκληρη Θεσσαλία έπαιρνε το 6%. 

«Μετά το 2018- 2019 αυξήθηκαν πολύ τα ζώα στη Κρήτη. Αυξήθηκαν τόσο πολύ που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες! Ολόκληρη η Θεσσαλία είχε  1,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα και η Κρήτη είχε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα. Πως γινόταν η Κρήτη να έχει τόσα ζώα; Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε κάθε υπουργός ότι υπήρχαν τόσα πολλά αιγοπρόβατα», σχολίασε ο αποκαλυπτικός πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδρακος και προσέθεσε και άλλα απολογιστικά στοιχεία που δείχνουν το πάρτυ στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια. 

Παραδίδοντας τα σχετικά έγγραφα στο δικαστήριο, ο μάρτυρας είπε ότι το 2017, η περιφέρεια Ηπείρου λάμβανε 8 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και η Κρήτη 6,8 εκατομμύρια αντίστοιχα. Το 2020, η Ήπειρος παίρνει μόλις 1,9 εκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις και η Κρήτη εκτινάσσεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πέντε φορές πάνω, σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία.

«Πολιτική εξάρτηση με το Υπουργείο»

Ερωτηθείς σχετικά,  ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού από τον Ιούλιο 2022 έως τον Δεκέμβριο 2023, εντόπισε τη μεγαλύτερη παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πολιτική εξάρτηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η πολιτική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Υπουργείο ήταν  κάτι παραπάνω από εποπτεία. Εφόσον ο υπουργός ορίζει εκπρόσωπο του στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαίνει ότι έχει παρέμβαση», σχολίασε δηκτικά ο μάρτυρας.

Τέλος, ο κ. Σημανδράκος ρωτήθηκε για το πόρισμα Τυχεροπούλου με 48 παράτυπες δηλώσεις που είχε εντοπίσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου και τις οποίες κατηγορούνται ότι απέκρυψαν οι δύο κατηγορούμενοι.

«Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο. Δεν κρίθηκε σκόπιμο ωστόσο από την προηγούμενη διοίκηση… θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για το λόγο, δεν έχω πληροφορηθεί κάτι», σχολίασε για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο μάρτυρας, που θα συνεχίσει την κατάθεση του στη δίκη Δ. Μελά και Α. Ρέππα, για απόκρυψη στοιχείων κόκκινων ΑΦΜ, την Παρασκευή.

