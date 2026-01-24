Ελλάδα

Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην Αίγινα

Στελέχη του λιμενικού με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέλαβαν τη σορό και και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο λιμάνι Λεοντίου
Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στην Αίγινα νωρίτερα το Σάββατο (24.01.2026).

Πρόκειται για σορό αγνώστων στοιχείων, που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, στη βραχώδη ακτή στην περιοχή Σούβαλα Αίγινας.

Από εκεί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από εκεί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

