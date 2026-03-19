Σοβαρό τροχαίο στην Αργολίδα: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο σοβαρά τραυματίες

Το τροχαίο έγινε σήμερα το απόγευμα στην παλαιά Εθνική Άργους - Κορίνθου στα Φίχτια κοντά στο Ενώδιο
Τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν / argolikeseidhseis.gr

Ένα σφοδρό τροχαίο έχει συγκλονίσει την Αργολίδα, αφού δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος στην παλαιά Εθνική Άργους – Κορίνθου στα Φίχτια κοντά στο Ενώδιο, σήμερα (19/3/2026) το απόγευμα.

Από το σφοδρό τροχαίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Έρευνα για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Άργους.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έκανα το σπίτι μου καταφύγιο, πήγαμε τέσσερις και γυρίσαμε όλοι» λέει επαναπατρισθείσα από το Άμπου Ντάμπι
«Η κόρη μου, Βικτώρια, ήταν η αφορμή να πω μέσα μου "πρέπει να φύγεις" μια μέρα που δεχτήκαμε δύο απανωτά αλέρτ, και το παιδί μου μού είπε "Μαμά, φοβάμαι!"» περιγράφει η Μαρία Θεοχάρη
Επαναπατρισθείσα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πτώση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου
καιρός
