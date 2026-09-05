Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με σύγκρουση 4 αυτοκινήτων

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τροχαίο με αναφορές για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά, σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026).

Το σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας έγινε στο σημείο, ανάμεσα σε Μαρτίνο Φθιώτιδας και Κάστρο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες – συγκρούστηκαν τέσσερα αυτοκίνητα.

Και τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Επίσης, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα.

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Ελλάδα
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