Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με σύγκρουση 4 αυτοκινήτων

Τροχαίο με αναφορές για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά, σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026).

Το σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας έγινε στο σημείο, ανάμεσα σε Μαρτίνο Φθιώτιδας και Κάστρο Βοιωτίας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες – συγκρούστηκαν τέσσερα αυτοκίνητα.

Και τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Επίσης, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα.