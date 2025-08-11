Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ανασύρθηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο - Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

5 πυροσβέστες με 2 οχήματα προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν μία γυναίκα από το αυτοκίνητό της, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε στη Ποσειδώνος, στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11.08.2025).

Λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλλιθέας, όπου οδηγός έπαθε ανακοπή ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή, αστυνομικοί και πυροσβέστες επιχείρησαν και σε 2ο περιστατικό στην παραλιακή, αυτή τη φορά στο ύψος της Βάρης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, παραμένουν άγνωστες. Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές οι οποίες έσπευσαν για να βοηθήσουν το θύμα.

Η γυναίκα που επέβαινε στο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο, εν τέλει ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου, διερευνά η αστυνομία.

