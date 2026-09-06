Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου κοντά στα Μέγαρα, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος
Ασθενοφόρο και περιπολικό
Εικόνα αρχείου / Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 06.09.2026 στην Κομοτηνή.

Το τροχαίο στην Κομοτηνή έγινε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον νεαρό οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
403
257
173
170
150
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo