Χειροπέδες σε 53χρονο για φωτιά από αμέλεια στο Άγιο Όρος

Στη σύλληψη ενός 53χρονου για φωτιά από αμέλεια στο Άγιο Όρος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου προχώρησε η Πυροσβεστική.

Ειδικότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας άνδρας ηλικίας 53 ετών για εμπρησμό από αμέλεια για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 5 Σεπτεμβρίου στις 14:15 πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε σκουπίδια που βρίσκονταν μέσα σε μεταλλικό βαρέλι με αποτέλεσμα να ξςφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.