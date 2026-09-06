Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου κοντά στα Μέγαρα, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
Ελλάδα

Χειροπέδες σε 53χρονο για φωτιά από αμέλεια στο Άγιο Όρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε σκουπίδια που βρίσκονταν μέσα σε μεταλλικό βαρέλι
Φωτιά
φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη σύλληψη ενός 53χρονου για φωτιά από αμέλεια στο Άγιο Όρος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου προχώρησε η Πυροσβεστική.

Ειδικότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας άνδρας ηλικίας 53 ετών για εμπρησμό από αμέλεια για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 5 Σεπτεμβρίου στις 14:15 πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε σκουπίδια που βρίσκονταν μέσα σε μεταλλικό βαρέλι με αποτέλεσμα να ξςφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
401
257
173
170
149
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo