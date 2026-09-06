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Ελλάδα

Σοκ στην Κοζάνη: Πτώμα σε προχωρημένη σήψη κοντά σε μοναστήρι

Επί τόπου έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ιατροδικαστής για να αξιολογήσει την κατάσταση
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Μεγάλη κινητοποίηση στην Κοζάνη το απόγευμα της Κυριακής (06.09.2026). Στην περιοχή του Κασλά εντοπίστηκε πτώμα άγνωστης ταυτότητας, κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia, το πτώμα που βρέθηκε κοντά σε μοναστήρι στην Κοζάνη είναι σε προχωρημένη σήψη, όπως εκτιμάται περίπου 30 ημερών.

Πρόκειται για σορό ηλικιωμένου άνδρα, άγνωστων – μέχρι στιγμής – στοιχείων.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ιατροδικαστής για να αξιολογήσει την κατάσταση.

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