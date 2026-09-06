Φωτιές: Σε Red Code Αττική, Εύβοια, Κρήτη και άλλες 20 περιοχές τη Δευτέρα – Ποιες βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους πολίτες σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη και 20 ακόμη περιοχές τη Δευτέρα (7/9/2026) αφού έχουν τεθεί σε Red Code για πυρκαγιές πολλά μέρη της Ελλάδας.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για φωτιές που εκδίδει καθημερινά η το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται πως αυτές οι 23 περιφέρειες βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4), δεδομένου των καιρικών συνθηκών.

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Για αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.