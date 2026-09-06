Ηλεία: Δεύτερη φωτιά στην περιοχή Πηνεία – Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας, στην Ηλεία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στην Ηλεία έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 16:15, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή.

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Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί έξι αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλη βλάστηση στην Δ.Ε. Πηνείας Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβεστες με 10 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα φωτιά είχε ξεσπάσει στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας, η οποία μαίνεται ακόμη και έχει σταλεί μήνυμα για 112 για ετοιμότητα.

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Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.