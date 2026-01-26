Σπάτα: Διασώθηκαν επιβάτες αυτοκινήτου που είχε παρασυρθεί από ρέμα – Ελαφρά τραυματίας ένας πυροσβέστης

Προβλήματα συνεχίζουν να προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφού αυτοκίνητο με επιβάτες παρασύρθηκε από το ρέμα που διέρχεται από το σημείο της Πετρέζας ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο του ρέματος και κατάφεραν τα διασώσουν τους επιβάτες από το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε στα Σπάτα.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι και μέσα στο όχημα βρίσκονταν εγκλωβισμένα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Οι επιβάτες του οχήματος ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο τα νερά του ρέματος είναι ιδιαίτερα ορμητικά, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

Τελικά τα άτομα διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και πλέον μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στο Πύργο της Πετρέζας. Αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τα άτομα σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Επίσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.