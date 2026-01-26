Ελλάδα

Σπάτα: Διασώθηκαν επιβάτες αυτοκινήτου που είχε παρασυρθεί από ρέμα – Ελαφρά τραυματίας ένας πυροσβέστης

Οι επιβάτες του οχήματος φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική / EUROKINISSI

Προβλήματα συνεχίζουν να προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφού αυτοκίνητο με επιβάτες παρασύρθηκε από το ρέμα που διέρχεται από το σημείο της Πετρέζας ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο του ρέματος και κατάφεραν τα διασώσουν τους επιβάτες από το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε στα Σπάτα.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι και μέσα στο όχημα βρίσκονταν εγκλωβισμένα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Οι επιβάτες του οχήματος ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο τα νερά του ρέματος είναι ιδιαίτερα ορμητικά, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

Τελικά τα άτομα διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και πλέον μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στο Πύργο της Πετρέζας. Αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τα άτομα σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Επίσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.

Ελλάδα
