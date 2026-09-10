Δημήτρης Πέτρου: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του πιλότου του Phantom που σκοτώθηκε στην Τανάγρα

Βαρύ είναι το κλίμα στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του αεροσκάφους που έπεσε σε επιδείξεις στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μέσα σε βαθιά συγκίνηση και θλίψη.

Ο Δημήτριος Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, μετά τη συντριβή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη στην Πολεμική Αεροπορία και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

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Από νωρίς, άνθρωποι που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό για να του πουν το τελευταίο αντίο. Συνάδελφοί του βρίσκονται εκεί για να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο και να σταθούν δίπλα στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Τον ήρωα σμηναγό, τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, βουλευτές από την Ήπειρο και ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια ήταν και εκείνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.