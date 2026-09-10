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Δημήτρης Πέτρου: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του πιλότου του Phantom που σκοτώθηκε στην Τανάγρα

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό
Συνάδελφοι και φίλοι παρίστανται στην κηδεία του 37χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτριου Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Oι δύο χειριστές, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F‑4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
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Βαρύ είναι το κλίμα στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του αεροσκάφους που έπεσε σε επιδείξεις στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μέσα σε βαθιά συγκίνηση και θλίψη.

Ο Δημήτριος Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, μετά τη συντριβή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη στην Πολεμική Αεροπορία και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Από νωρίς, άνθρωποι που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό για να του πουν το τελευταίο αντίο. Συνάδελφοί του βρίσκονται εκεί για να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο και να σταθούν δίπλα στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Τον ήρωα σμηναγό, τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, βουλευτές από την Ήπειρο και ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια ήταν και εκείνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Συνάδελφοι και φίλοι παρίστανται στην κηδεία του 37χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτριου Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Oι δύο χειριστές, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F‑4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Συνάδελφοι και φίλοι παρίστανται στην κηδεία του 37χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτριου Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Oι δύο χειριστές, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F‑4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αβάσταχτος ο πόνος στον Ιερό Ναό, όπου επρόκειτο μεθαύριο Σάββατο, να βάπτισει την 5 μηνών κορούλα του. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για την οικογένεια Πέτρου.

Πλήθος κόσμου από τα Ιωάννινα, τα Πράμαντα χωριό της μητέρας του και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, χωριό του πατέρα του, με λίγα λουλούδια αποχαιρέτησαν το δικό τους πιλότο.

Τα λόγια τους συγκλονίζουν .«Πετούσε με το αεροπλάνο χαμηλά πάνω από τα σπίτια μας για να μας χαιρετήσει. Έσκιζε τον ουρανό… ξέραμε… ήταν ο Δημήτρης μας».

Οι συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν συγκλονισμένοι και μετά πιο θερμά λόγια και μια υπόσχεση. Ήταν και η οικογένεια τους, ήταν ο φίλος, ο αδελφός. «Μαζί με την Δώρα φέρατε στην ζωή ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι που μπορεί να μην σε γνωρίσει από κοντά, αλλά από νωρίς κατάλαβε πόσο καταπληκτικό πατέρα έχει….από εκεί που βρίσκεσαι θα την προστατεύεις παντοτινά. Θέλουμε να ξέρεις πως θα κάνουμε το ίδιο και εμείς οι συνάδελφοί σου…Θέλουμε να ξέρεις πως αυτό που συνέβη είναι δυσβάσταχτο…»

Συνάδελφοι και φίλοι παρίστανται στην κηδεία του 37χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτριου Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Oι δύο χειριστές, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F‑4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Τιμητικό άγημα έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, στην κηδεία του 37χρονου Σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτριου Πέτρου, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Oι δύο χειριστές, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F‑4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πίσω από τη στολή του αξιωματικού βρίσκεται, όμως, η πιο οδυνηρή πλευρά αυτής της απώλειας. Ο Δημήτριος Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή τους κόρη, που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τον άνθρωπό τους.

Ο Κατσικάς και τα Ιωάννινα πενθούν μαζί με την οικογένειά του και την Πολεμική Αεροπορία. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτριο Πέτρου είναι γεμάτο σιωπή, δάκρυα και συγκίνηση για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

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