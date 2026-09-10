Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση ασθενούς για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από παλαιότερη ανάρτηση άλλης ασθενούς, η οποία είχε υποβληθεί στην ίδια διαδικασία όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης από την ίδια γιατρό, την Ιωάννα Γάκα στο ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο δημοφιλής τραγουδιστής προσήλθε για να κάνει πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως αιμοαφαίρεση, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.

Με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επανέρχεται στο προσκήνιο το βίντεο-ντοκουμέντο από άλλη ασθενή με ALS, η οποία υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη δρα Ιωάννα Γάκα.

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Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ασθενής περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική.

Όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε ως στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπευτική προσέγγιση συνδυάστηκε και με θεραπεία βλαστοκυττάρων.

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα. Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Η χρήση και οι ενδείξεις της καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.