Χωρίς μαθητές φέτος το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γαύδου

Αύριο Παρασκευή (11.09.2026) ξεκινά η σχολική χρονιά για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γαύδου δεν θα ανοίξει τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.

Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Νηπιαγωγείο της Γαύδου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε, «στο νησί μένουν μόνιμα δύο παιδάκια τα οποία ωστόσο είναι ακόμα πολύ μικρά αλλά εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει. Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε πέρυσι στη Γαύδο έχει ήδη μετακινηθεί σε σχολείο της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρχαν μαθητές στο νησί».

Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.