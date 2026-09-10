Γιώργος Μαζωνάκης: Ειδικοί εξηγούν τι είναι η πλασμαφαίρεση και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται

Η 56χρονη γιατρός που θα έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, εξηγούσε πριν από έναν χρόνο σε συνέδριο πώς το συγκεκριμένο μηχάνημα καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες και αναζωογονεί τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες.

«Χρειαζόμαστε δύο φλέβες» λέει η γιατρός που υπέβαλλε σε πλασμαφαίρεση τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι και προσθέτει: «Περνάει το αίμα μας προοδευτικά ανά 200 ml. Διαρκεί 2-3 ώρες σε κάθε συνεδρία. Και αυτά τα φίλτρα κρατούν τα τοξικά και στην άλλη φλέβα επιστρέφει το αίμα καθαρό».

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Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν μπορεί να γίνει σε ιδιωτικό ιατρείο, όπως έγινε εν προκειμένω, αλλά αυστηρά και μόνο σε κλινικές και μεγάλα νοσοκομεία.

«Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε ιατρεία αλλά σε οργανωμένο ιατρικό περιβάλλον. Απαιτεί παροχές μονάδας ημερήσιας νοσηλείας», εξηγεί στο MEGA και στο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο την Πέμπτη (10.09.2026), ο πλαστικός χειρουργός, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Παρουσιαζόταν ψευδώς ως κλινική στην «καρδιά» του Κολωνακίου, ενώ είχε άδεια λειτουργίας ως ιατρείο παθολόγου. Αιματολόγοι και νεφρολόγοι λένε στο «Live News» πως σε καμία περίπτωση μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη δεν μπορεί να λαμβάνει χώρο σε ιδιωτικό ιατρείο.

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«Αυστηρά σε νοσοκομείο για θεραπευτικούς λόγους», λέει η αιματολόγος, Ελισάβετ Γρούζη.

«Επειδή αν διαδικασία προσομοιάζει με την αιμοκάθαρση την κάνουμε νεφρολόγοι. Κάποιοι αιματολόγοι κάνουν πλασμαφαίρεση επίσης. Μόνο αυτοί», λέει ο νεφρολόγος, Γιώργος Σπανός.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο – Δεν υπήρχαν στον έλεγχο του 2025

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου με τον παθολόγο και τη σύζυγο να ισχυρίζονται πως και τα δύο ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ωστόσο, τα μηχανήματα αυτά δεν είχαν βρεθεί στους ελέγχους του Ιατρικού Συλόγγου το 2024 και το 2025.

Το εσωτερικό του ιατρείου

Θρησκευτικές εικόνες, στολή σαμουράι, γάντια κουζίνας, μέχρι και ποδήλατο βρίσκονται μέσα στο ιατρείο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο δωμάτιο που γινόταν επί χρόνια η διαδικασία πλασμαφαίρεσης και με φόντο δεκάδες εικόνες της Παναγίας, ο επικεφαλής του ιατρείου παρουσίαζε την εν λόγω θεραπεία.

«Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 200 ασθενείς έχουν λάβει τη θεραπεία μου με CD34+ stem cells. Αυτά τα θεϊκά κύτταρα».

Διαφήμιζε τη δική του μέθοδο ως μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία.

«Είναι μια απολύτως ασφαλής θεραπεία. Υπάρχουν κύτταρα που έρχονται από σένα, είναι δικά σου οπότε απολύτως συμβατά με σένα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει πρόβλημα στον οργανισμό σου».

Έλεγε πως δουλεύει πάνω σε αυτό το αντικείμενο περισσότερο από 28 χρόνια. Και όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, εκείνος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης αλλά την πλήρης διαχείριση του ιατρείου την «τρέχει» η σύζυγος του, η οποία συστήνεται ως γυναικολόγος και ολιστική γιατρός.

Μάλιστα σε διαφημιστικό σποτάκι έχουν βάλει και μια ασθενή τους να μιλά για την εμπειρία της δίπλα στη νοσοκόμα με τη σύριγγα.

«Με έκανε νεότερη, πιο ευλύγιστη και καλύτερη μουσικό. Αμέσως νιώθεις αναζωογόνηση και δεν υπάρχουν παρενέργειες. Δεν νιώθεις κουρασμένος, δεν νιώθεις ότι κάτι πάει στραβά».

Η μουσικός λέει πως είναι η 3η φορά που κάνει αυτή τη μέθοδο και πως καταλάβαινε τι συνέβαινε στον οργανισμό της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τι είναι πλασμαφαίρεση

Η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν διαφέρει από την κλασική πλασμαφαίρεση, καθώς δεν αφαιρείται πλάσμα αλλά επαναχορηγούνται ενεργά κύτταρα για αναδόμηση.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπευτική διαδικασία όπου βγάζουμε το πλάσμα και το καθαρίζουμε από τοξίνες. Κατά την διαδικασία μπορεί να έχουμε πτώση της πίεσης. Μπορεί να κάνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές ή αλλεργίες. Αυτά λαμβάνονται υπόψη σε ένα σοβαρό κέντρο», εξηγεί ο καρδιολόγος, Χριστόδουλος Στεφανάδης.

«Δεν την χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα. Έχει παρενέργειες και ενημερώνουμε τον ασθενή να μας δώσει την συγκατάθεση του», λέει ο νεφρολόγος, Γιώργος Σπανός.

Η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά νευρολογικά και αιματολογικά νοσήματα όπως στο σύνδρομο Guillain-Barrέ, οστεοπόρωση και αγγειοπάθειες.

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχει ζητηθεί άμεσος έλεγχος για την κλινική, καθώς η άδεια δεν καλύπτει τις παρεχόμενες θεραπείες.

Από 600 έως 6.000 ευρώ το κόστος των θεραπειών στο ιατρείο του Κολωνακίου.