Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών που θα είχε αποτρέψει το χάος στα αεροδρόμια

Τα προβλήματα ενός απαρχαιωμένου συστήματος ελέγχου και καθοδήγησης των αεροπλάνων αποκάλυψε το καθολικό μπλακ άουτ της 4ης Ιανουαρίου, το οποίο παρέλυσε τα αεροδρόμια και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στις πτήσεις.

Ένα απόλυτο μπλακ άουτ στα αεροδρόμια από ένα τεχνικό πρόβλημα, για την επιδιόρθωση του οποίου ουδείς δεν έχει αποσαφηνίσει πώς επιτεύχθηκε, και μία σύμβαση για την τοποθέτηση υπερσύγχρονων μέσων, που δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ.

Πρόκειται για τη σύμβαση προμήθειας συστήματος και καταγραφής φωνής, που έφερε στο φως, την Τρίτη (06.01.2025) αποκλειστικά το MEGA, η οποία υπεγράφη το 2019 με κόστος 4,7 εκατομμύρια ευρώ, με το μισό ποσό να αποπληρώνεται με τις υπογραφές.

Αυτά τα ζωτικής σημασίας όργανα, για την επικοινωνία μεταξύ των πύργων ελέγχου και των αεροσκαφών, παρέμειναν στον… «πάγο» επί τουλάχιστον 8 χρόνια!

Η σύμβαση ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και πλέον γίνεται προσπάθεια να «ξεπαγώσει», αλλά εκκρεμεί προσφυγή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Για εμάς, το ζήτημα προφανώς δεν εξαντλείται στη διαχείριση ενός περιστατικού. Τους τελευταίους εννέα μήνες κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια επιτάχυνσης των έργων αεροναυτιλίας. Παράλληλα, υλοποιούμε ήδη ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών αεροναυτιλίας», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Την αποκάλυψη του MEGA επιβεβαιώνει και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία σε ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων φωνητικών επικοινωνιών βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια 495 πομποδεκτών, ενώ αναμένεται στις 13 Ιανουαρίου η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύμβαση του 2019.

Για όλες αυτές τις… εκπτώσεις σε θέματα ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε μάλιστα την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφαση που εξέδωσε μόλις στις 11 Δεκεμβρίου. Κι όλα αυτά, ενώ το ερώτημα για το τι προκάλεσε την απόλυτη «ασφυξία» στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή, παραμένει.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, δίχως να προκύπτουν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης.

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Η ταλαιπωρία, πάντως, για όσους έχασαν πτήσεις ή αποσκευές συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η μεγάλη πίεση για αύξηση του αριθμού των πτήσεων, μετά το black out της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι επιβάτες, μπορούν να απευθύνονται στις αεροπορικές εταιρείες για τις αποζημιώσεις που τυχόν δικαιούνται.