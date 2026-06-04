Ναύπακτος: «Μου είπε ότι κόλλησε το γκάζι», υποστηρίζει η σύζυγος του 75χρονου που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο

«Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα»», λέει στο newsit.gr η γυναίκα του 75χρονου επιχειρηματία που προκάλεσε το τροχαίο στη Ναύπακτο και από θαύμα σώθηκε η μητέρα και η κόρη της, οι οποίες αγκαλιασμένες πήδηξαν μέσα σε σούπερ μάρκετ για να σωθούν από την ξέφρενη πορεία του οχήματος.

Η γυναίκα του 75χρονου μεταφέρει τα όσα της είπε ο σύζυγός της λίγα λεπτά μετά το σοκαριστικό τροχαίο που έγινε το πρωινό της Τετάρτης (03.06.2026) στο κέντρο της Ναύπακτου. «Ο σύζυγός μου είχε χθες το πρωί ένα τροχαίο, ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιος. Μου είπε ότι υπήρξε κάποιο κόλλημα με το γκάζι και γι’ αυτό έπεσε στα οχήματα. Έγινε όλα μέσα σε δευτερόλεπτα».

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Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο όλα έγιναν τόσο γρήγορα και χάρη στα αντανακλαστικά της μητέρας που άρπαξε ηρωικά την κόρη της, δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ο ίδιος ο οδηγός, λίγες ώρες μετά από το ατύχημα που καταγράφηκε στην οδό Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, σε επικοινωνία που είχε το newsit.gr δηλώνει σοκαρισμένος. «Είμαι μια χαρά, όσα καλά μπορώ να είμαι μετά από αυτό που έγινε χθες. Είμαι σοκαρισμένος, ευτυχώς δεν χτύπησε κάνεις και είμαστε όλοι καλά. Ατυχήματα συμβαίνουν».

Όπως περιγράφουν και αυτόπτες μάρτυρες, από θαύμα σώθηκαν και άλλοι δύο άνθρωποι. Ο ένας από αυτούς έβγαινε από το σούπερ μάρκετ και όταν είδε την ξέφρενη πορεία του οχήματος, μπήκε ξανά μέσα σε αυτό. Άλλη μία κοπέλα, δευτερόλεπτα πριν, πέρναγε από το σημείο της σύγκρουσης.

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Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Το αυτοκίνητο χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι και στη συνέχεια το κόκκινο αυτοκίνητο. Μάλιστα, τη στιγμή που το αυτοκίνητο χτύπησε τη μηχανή, ένας ακόμη άνθρωπος το αντιλήφθηκε και έτρεξε προς το στενάκι που φαίνεται και στο βίντεο, ενώ μία κοπέλα πρόλαβε να φύγει και ευτυχώς δεν χτυπήθηκε», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Στο σημείο του τροχαίου έφτασαν αμέσως μέλη της οικογενείας του επιχειρηματία της Ναύπακτου, οι οποίοι προσπάθησαν να καταλάβουν τι έγινε αλλά και να επικοινωνήσουν με την γυναίκα που τόσο η ίδια όσο και το παιδί της σώθηκαν τελευταία στιγμή.

Οι σκηνές όπως καταγράφονται και στο βίντεο ντοκουμέντο, είναι σοκαριστικές ενώ πολλοί ήταν οι οδηγοί και οι πεζοί που κρατώντας το κεφάλι τους, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το απίστευτο περιστατικό που διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια τους.

Η μητέρα και το παιδί για αρκετά λεπτά μετά την σφοδρή σύγκρουση, παρέμειναν μέσα στο σούπερ μάρκετ και προσπαθούσαν να συνέλθουν από την εφιαλτική περιπέτεια τους. Ο ηλικιωμένος κατέβηκε από τη θέση του οδηγού και σε όσους έσπευσαν να συνομιλήσουν μαζί του, τους έλεγε συνεχώς ότι δεν κατάλαβε πως το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία.

«Εγώ επικοινώνησα με την οδηγό του κόκκινου αυτοκινήτου, λίγο μετά το ατύχημα που είχε ο πατέρας μου. Ήταν λίγο τρομαγμένη και εκείνη και η κόρη της. Από το ατύχημα είχαμε μόνο υλικές ζημιές και αυτό έχει σημασία γιατί ατυχήματα γίνονται όλη την ώρα», υποστήριξε ο γιος του οδηγού.

Η μητέρα που έσωσε την κόρη της, είπε στο newsit.gr πως έβγαλε το παιδί της γρήγορα από το αυτοκίνητο, αντιδρώντας αντανακλαστικά.