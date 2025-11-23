Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Η υπόθεση με έχει καταστρέψει» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών με αναστολή για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η πρώτη καταγγέλλουσα θεωρεί «χάδι» την ποινή που του επιβλήθηκε, καθώς όπως λέει, η ζωή της καταστράφηκε από την υπόθεση revenge porn. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», εξήγησε γιατί μέχρι σήμερα δεν νιώθει ανακουφισμένη.

Υποστήριξε πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτά που έκανε στην υπόθεση revenge porn: «Πρέπει επιτέλους να μπει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τα αδικήματα που αφορούν την κοινοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο. Το να ανεβάζεις βίντεο από προσωπικές στιγμές ενός ατόμου, εκθέτοντάς το σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο και να μένουν αυτά τα βίντεο ή οι φωτογραφίες για πάντα κάπου στο διαδίκτυο, είναι κάτι τρομακτικό» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα.

«Αυτός ο άνθρωπος, γνωρίζοντας τη ζημιά που θα προκαλούσαν αυτά τα βίντεο, επί δώδεκα ολόκληρα χρόνια διατηρούσε προφίλ και σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου όπου ανέβαζε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες από πολλές κοπέλες, εκτός από μένα, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της πράξης. Αν δεν το ανακάλυπτα τυχαία, προφανώς αυτός ο άνθρωπος θα συνέχιζε να κάνει το ίδιο για όλη την υπόλοιπη ζωή του χωρίς κανείς να τον σταματήσει.

Για δύο ολόκληρα χρόνια του ζητούσα να σβήσει ό,τι υλικό υπήρχε από μένα αλλά και από τις άλλες κοπέλες, πράγμα το οποίο δεν έκανε, παρά μόνο όταν το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα», συμπλήρωσε η πρώτη καταγγέλλουσα.

Τόνισε ότι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν όλα τα στοιχεία: «Δύο χρόνια αργότερα ανέβασε φωτογραφίες από μία άλλη κοπέλα σε ένα blog όπου είχε προφίλ. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη δικογραφία με αποδείξεις, οπότε εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κανένα ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ούτε αυτό της μετανοίας. Στο προηγούμενο δικαστήριο είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μετάνιωσε επειδή κατέστρεψε τη ζωή και την καριέρα του. Φαίνεται ότι όχι απλώς δεν έχει μετανιώσει, αλλά ότι δεν έχει καν συνειδητοποιήσει πόσο κακό έχει προκαλέσει σε μένα και στις άλλες δύο κοπέλες».

Κλείνοντας παραδέχτηκε πως η ψυχολογική φθορά τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τεράστια και πως το μόνο που επιζητά πλέον είναι μια «υποδειγματική τιμωρία». «Από το 2019 ως τώρα αυτή η υπόθεση με έχει καταστρέψει ψυχολογικά και το μόνο που επιθυμώ είναι μία υποδειγματική τιμωρία. Όχι μόνο για να τιμωρηθεί ο ίδιος, αλλά και για να αποτρέψει άλλους από το να κάνουν το ίδιο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε α’ βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Η καταγγελία αφορούσε τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας. Μια υπόθεση revenge porn που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις όταν ήρθε στο προσκήνιο.