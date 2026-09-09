Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικό λεωφορείο έσπειρε τον τρόμο με την ξέφρενη πορεία του – Συγκρούστηκε με άλλο λεωφορείο και έπεσε πάνω σε στάση, 4 γυναίκες στο νοσοκομείο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το ηλεκτρικό λεωφορείο κινούνταν επί της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ξαφνικά συγκρούστηκε με άλλο λεωφορείο που βρισκόταν μπροστά από αυτό και το οποίο ήταν σταματημένο. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ηλεκτρικό λεωφορείο να εκτραπεί από την πορεία του και να «σφηνώσει» μεταξύ του πρώτου λεωφορείου αλλά και της στάσης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο περίμεναν στη στάση ενώ οι άλλες δύο επέβαιναν μέσα στο ένα από τα δύο λεωφορεία.

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Η 21χρονη φέρει βαριά τραύματα, είναι αιμοδυναμική σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα χειρουργών στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η γυναίκα φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους.

Οι γυναίκες ηλικίας 17, 50 και 62 ετών φέρουν μικροτραυματα και θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη και η 62χρόνη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη ήταν επιβάτες.

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Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη

Το ατύχημα έγινε γύρω στη μία το μεσημέρι στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη. Εκείνη την ώρα στη στάση ήταν αρκετός κόσμος που περίμενε να επιβιβαστεί σε λεωφορεία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Το λεωφορείο που έχει πέσει στη στάση

Ένας άνδρας που καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές. «Ήμουν στο μπαλκόνι και άκουσα το μπαμ. Το λεωφορείο 57 κατέβαινε, άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και από πίσω ήταν ένα άλλο που δεν πρέπει να έπιασαν τα φρένα του. Δυο ή τρεις γυναίκες κάθονταν στη στάση και οι άλλες πρέπει να χτυπήθηκαν από το άλλο λεωφορείο. Τη μία την πήρε από κάτω το λεωφορείο και δεν γνωρίζω πόσο σοβαρά είναι. Ειδοποίησα ασθενοφόρα, ήρθαν και απεγκλωβίστηκε και η γυναίκα που της είχε πιάσει το λεωφορείο τα πόδια. Επικρατούσαν σκηνές αλλοφροσύνης και ένας έπιανε το κεφάλι του. Είδα να μπαίνουν 4 σε ασθενοφόρα».

Μια κάτοικος της περιοχής που έφτασε στο σημείο που έγινε το ατύχημα είπε. «Το ένα λεωφορείο ήταν σαν να πήγαινε να προσπεράσει το άλλο. Η μία γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά ήταν σοκαρισμένη. Έχει χτυπήσει το πόδι της. Ασθενοφόρα και πυροσβεστική ήρθαν πολύ γρήγορα».

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.