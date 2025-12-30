Ελλάδα

Στην «κατάψυξη» η Κεντρική Μακεδονία: Στους -8,6 η θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.
Πάγωσε η Κεντρική Μακεδονία με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές να είναι αρκετά κάτω από μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί της Τρίτης (30.12.2025) η θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου δείχνει -8,6 βαθμούς Κελσίου και ήταν η χαμηλότερη στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Νεάπολη Κοζάνης ο υδράργυρος ήταν στους -7,9 βαθμούς, στα Γρεβενά στους -7,6 και στη Φλώρινα στους -7,2 βαθμούς.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.   

web daily min

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν στους 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά σημειώθηκε το «ρεκόρ» ψύχους για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει -5 βαθμούς και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.

Στα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας, για τις επόμενες ώρες αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες χιονοπτώσεις για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

