Στο τμήμα προπονητής ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στα Άνω Λιόσια – Τον κατήγγειλε 17χρονος παίκτης για εξύβριση

Κατά τη διάρκεια αγώνα ο προπονητής του ιδιωτικού εκπαιδευτηριου, απευθύνθηκε στον ανήλικο λέγοντάς του «θα σου @@@ τη μητέρα»
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου Τατιάνας Μπόλαρη
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Θερμό επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ στα Άνω Λιόσια το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου καθώς προπονητής ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου οδηγήθηκε στο τμήμα μετά από καταγγελία 17χρονου παίκτη τον οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξύβρισε σκαιότατα!

Μάλιστα, προκλήθηκε ένταση, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ο προπονητής οδηγήθηκε στο τμήμα Άνω Λιοσίων όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:30 όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ο προπονητής του ιδιωτικού εκπαιδευτηριου, απευθύνθηκε στον ανήλικο λέγοντάς του «θα σου @@@ τη μητέρα».

Το παιδί, αντέδρασε ενημέρωσε τους γονείς του και ο αγώνας διεκόπη και ήρθε η αστυνομία. Ο προπονητής στο τμήμα ζήτησε συγγνώμη από τον νεαρό αθλητή. Ο νεαρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αποδέχεται την συγγνώμη, δεν θα υποβάλει μήνυση και ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

