Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του «ναρκόπλοιου» και το ρεσάλτο των αρχών

Την πόρτα της Εισαγγελίας Πειραιά πέρασαν σήμερα (16.12.2025) οι συλληφθέντες για το κύκλωμα κοκαϊνης από το ελληνικό FBI.

Ανάμεσά τους και ο «Έλληνας Εσκομπάρ»που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι το 2004, όταν κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή. Η ποσότητα κοκαϊνης που εντοπίστηκε στα αμπάρια του πλοίου Ουρανία υπολογίζεται από 5 ως 7 τόνους.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ή «χοντρός» διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, με το βιογραφικό του να είναι «πλούσιο».

Το πλήρωμα του πλοίου του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου απαρτιζόταν από πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες κι ένας Βούλγαρος. Φτάνοντας κοντά στο νησί Μαρτινίκα του Ατλαντικού Ωκεανού κι ενώ παρακολουθούνταν από την αμερικανική DEA, η οποία είχε ειδοποιηθεί από το Ελληνικό FBI, έπεσε σε θαλασσοταραχή.

Τότε ενημερώθηκε το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και μετά από ρεσάλτο που έγινε στο πλοίο του επονομαζόμενου «χοντρού» βρέθηκε η τεράστια ποσότητα της κοκαΐνης.

Το πλοίο πλέον έδεσε στην Μαρτινίκα, ενώ ένα μέρος του πληρώματος βρισκόταν και στο σκάφος «Africa 1». Τα πέντε μέλη του πληρώματος θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα στον Πειραιά το πρωί της Τρίτης 16.12.2025. Πρόκειται για το αλιευτικό του «Έλληνα Εσκομπάρ», από τις 15 Μαΐου του 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 4 τόνοι κοκαΐνης με τις αρχές να συνεχίζουν την καταμέτρηση του παράνομου φορτίου. Το αλιευτικό απέπλευσε από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε ανοικτά της Σενεγάλης την κοκαϊνη.

Ακόμα και πριν τη σύλληψή του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, ο «Ελληνας Εσκομπάρ» είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ελληνικές αρχές από το τέλος της δεκαετίας του ’80 ως και το 2000 είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, ακόμα και για εμπλοκή του σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης.

Το 2002 στο Λιτόχωρο είχε τραβήξει τα βλέμματα των αρχών αλλά δεν μπορέσουν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών. Με φιλανθρωπίες, αλλά και με την αγορά δύο ποδοσφαιρικών ξέπλενε τα μαύρα χρήματα από τα ναρκωτικά.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια από τις φυλακές, επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου, μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.