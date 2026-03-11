Ελλάδα

Συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα

Κλειστή είναι Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα συναντάται στην Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας
Συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα.

Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί από τις 18:30 στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΚΚΕ «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο νησί της Κούβας».

​Σε λίγη ώρα αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό και να πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

​Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η καταδίκη των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά της Κούβας, τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα επηρεάζοντας τον εφοδιασμό της χώρας σε βασικά αγαθά, όπως καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Το ΚΚΕ ζητά την άμεση άρση του αποκλεισμού και την αποτροπή οποιασδήποτε εξωτερικής επέμβασης στις υποθέσεις της χώρας.

«Βρισκόμαστε σε συνθήκες μεγάλης θύελλας για τον λαό μας»

Παράλληλα, λόγω της διαδήλωσης επικρατεί έντονη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.

Κλειστή είναι Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα συναντάται στην Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

