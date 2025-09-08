Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και κυκλοφοριακό χάος στο Κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας (8/9/25) στο κέντρο της Αθήνας λόγω του συλλαλητηρίου που οργανώνουν σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Η κίνηση στους δρόμους γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Συγκεκριμένα μαρτύριο είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα για τους οδηγούς, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμαλίας από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός ενώ μεγάλη υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αρδηττού και την Καλλιρρόης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Ομήρου και τη Σταδίου.

Για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που δίνει το παρών, δήλωσε:

Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!

Χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ.