Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: «Δεν ανεχόμαστε την ακρίβεια, αυξήσεις στις συντάξεις τώρα»

Ζητούν αύξηση σε όλες τις συντάξεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς όπως τονίζουν η ακρίβεια είναι δυσβάσταχτη
Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων προβάλλει τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στις συντάξεις, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα κατέβηκαν το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι συνταξιούχοι ζητούν αύξηση σε όλες τις συντάξεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς όπως τονίζουν η ακρίβεια είναι δυσβάσταχτη.

Όπως αναφέρουν οι συνταξιούχοι σε σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

  • Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις
  • Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης
  • Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους
  • Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού
  • Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
  • Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία
  • Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις
  • Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας
  • Κοινωνικός τουρισμός για όλους
  • Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ

Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων προβάλλει τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στις συντάξεις, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων προβάλλει τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στις συντάξεις, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων) ανακοίνωσε νέο κύκλο κοινητοποιήσεων με νέα πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μαρτίου 2026 στην πλατεία Συντάγματος με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
84
74
72
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται
Η αποζημίωση αφορά τους τραυματίες που έχουν προχωρήσει σε ατομικό αίτημα και για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που δεν συνταγογραφηθούνται ηλεκτρονικά και δεν εκτελούνται σε συμβεβλημένο πάροχο
Τρένο
«Η φωτιά στο Μάτι δεν είναι δυστύχημα αλλά έγκλημα με ποινικές ευθύνες» - Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών
Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες ζητούν να μην αποκαλείται ως «δυστύχημα» καθώς έτσι αλλοιώνεται η αλήθεια και υποβαθμίζονται οι ευθύνες
Καμένα αυτοκίνητα
Newsit logo
Newsit logo