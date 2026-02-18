Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: «Δεν ανεχόμαστε την ακρίβεια, αυξήσεις στις συντάξεις τώρα»

Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα κατέβηκαν το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι συνταξιούχοι ζητούν αύξηση σε όλες τις συντάξεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς όπως τονίζουν η ακρίβεια είναι δυσβάσταχτη.

Όπως αναφέρουν οι συνταξιούχοι σε σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις

Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης

Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους

Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία

Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας

Κοινωνικός τουρισμός για όλους

Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ

Η ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων) ανακοίνωσε νέο κύκλο κοινητοποιήσεων με νέα πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μαρτίου 2026 στην πλατεία Συντάγματος με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.