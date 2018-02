Σύμβουλος Ερντογάν για Ίμια: Μύγα η Ελλάδα, γίγαντας η Τουρκία – Θα υποστείτε τρομερές συνέπειες!

Απειλές χωρίς όριο και παλι από τον στενό σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ ο οποίος συνηθίζει να κάνει εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας, με αποκορύφωμα τις απειλές που εκστόμισε εναντίον του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Αμυνας Πάνου Καμμένου, ξαναχτύπησε.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας, TRT, είπε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αμερικανοί σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία την ώρα που ο στρατός της χώρας απασχολείται στις επιχειρήσεις στην Συρία. Αλλά, η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πιο σκληρή».

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he has no doubt that Americans plan to unleash Greece in attacking #Turkey while Turkish military engaged in #Syria, says Turkey's response would be toughest. pic.twitter.com/Iuv3lFB8g2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 14, 2018