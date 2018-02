Σύμβουλος του Ερντογάν: Θα σπάσουμε τα πόδια όποιου Έλληνα ανέβει στα Ίμια

Απίστευτες απειλές εκστόμισε ο επικεφαλής των συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα. Ο Yigit Bulut, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στο θέμα των Ιμίων.

Μεταξύ άλλων είπε: «Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο».

Με αυτές τις δηλώσεις ο σύμβουλος του Ερντογάν δεν διστάζει να απειλήσει ακόμα και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναφερόμενος και σε υπουργό είναι βέβαιο ότι φωτογραφίζει τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 1, 2018