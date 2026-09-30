Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που έχασε τη ζωή του σε πηγάδι στον Πύργο Μονοφατσίου – Τον έψαχναν από την Τρίτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στον Πύργο Μονοφατσίου στην Κρήτη, όπου ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, μετά την πτώση του σε πηγάδι.
Ο άτυχος Γιάννης, κάτοικος Ροτασίου Κρήτης, ήταν πατέρας ενός αγοριού. Το χωράφι όπου βρίσκεται το πηγάδι ανήκε στον ίδιο, ενώ το πρωί της Τρίτης (29/9) είχε μεταβεί εκεί με το τρακτέρ του, προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες.
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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στο πηγάδι παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην πτώση του.
Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι απαντήσεις που θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.
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Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια, αλλά και τον χρόνο του θανάτου.
Τον αναζητούσε η οικογένειά του
Η αγωνία για την τύχη του 36χρονου ξεκίνησε από την Τρίτη, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι του και δεν έδωσε σημεία ζωής.
Η οικογένειά του άρχισε να τον αναζητά, ενώ το πρωί της Τετάρτης (30/9) φίλος του τον εντόπισε μέσα στο πηγάδι και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
Ωστόσο, όταν οι διασώστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, ο 36χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Ο Γιάννης αφήνει πίσω του ένα παιδί, ένα αγόρι.Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας.