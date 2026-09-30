Ελλάδα

Νέες τουρκικές προκλήσεις με F-16 να μπαίνουν στον εθνικό εναέριο χώρο – Drones έκαναν παραβάσεις και παραβιάσεις

Ακόμα ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 έκανε τέσσερις παραβιάσεις
f16 αεροσκάφη
F-16 / REUTERS/Diego Reyes
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Δυο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας παραβίασαν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, τον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, ενώ έκαναν και μία παράβαση στο FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη έκαναν σήμερα παραβάσεις και παραβιάσεις.

Εκτός από τα F-16, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 έκανε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση στο FIR Αθηνών. Επίσης, τέσσερα UAV έκαναν 5 παραβάσεις και μία παραβίαση.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στις 30 Σεπτεμβρίου

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 1 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 4 από το ATR-72 και 1 από τα UAV)

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr

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