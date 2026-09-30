Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των κτηνοτροφικών εκτροφών στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λέσβο η επιχείρηση για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση του συνόλου των εγγεγραμμένων κτηνοτροφικών εκτροφών, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό είχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη συμμετοχή στρατιωτικών κτηνιάτρων και τη συνεργασία των αρμόδιων τοπικών φορέων.

Η επιχείρηση στη Λέσβο είχε ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε τον κεντρικό συντονισμό της δράσης, με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή των εκτροφών έως το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

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Με αφορμή την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης αναφέρθηκε στη συμβολή των στρατιωτικών κτηνιάτρων και στη συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

«Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εργάστηκαν με υποδειγματική αφοσίωση από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, προκειμένου να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς στο πεδίο.

Τηρώντας στο ακέραιο την ημερολογιακή δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την 30ή Σεπτεμβρίου, φέραμε εις πέρας ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο για την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των εκτροφών στη Λέσβο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας, που εργάστηκαν ακούραστα και συντονισμένα για αυτό το καλό αποτέλεσμα».