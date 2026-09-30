Ελλάδα

Καιρός: Σε αυξημένη επιφυλακή για βροχές και καταιγίδες η πυροσβεστική – Αναχωρούν δυνάμεις της ΕΜΑΚ για Κρήτη

Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος πλημμυρών στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός έως και την Κυριακή
Πλημμύρες εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης στις Γούβες Χερσονήσου στην Κρήτη
Πλημμύρες εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης στις Γούβες Χερσονήσου στην Κρήτη / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται στην Κρήτη. Το νησί έχει τεθεί σε «Red Code» έως και την Κυριακή (04.10.2026).

Η κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» από τις επόμενες ώρες την Κρήτη θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

Για τον λόγο αυτό, και για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναχωρούν με πλοία από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο προϊστάμενος κλάδου πυροσβεστικών επιχειρήσεων για τον συντονισμό, καθώς και οι παρακάτω δυνάμεις:

– Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

– Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και

– Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

    Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

    Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, και μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Κρήτη.

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