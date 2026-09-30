Φωτιά στο Αίγιο με απεγκλωβισμό γυναίκας – Βίντεο με τις φλόγες να τυλίγουν σπίτι

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Αίγιο το απόγευμα της Τετάρτης (30.09.2026). Κινδύνεψε μία γυναίκα που εγκλωβίστηκε σε χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με το filodimos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στις συνοικία Εργατικές Κατοικίες στο τέρμα Αναπαύσεως στο Αίγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού και γρήγορα οι καπνοί επεκτάθηκαν.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και της αστυνομίας.

Μάλιστα, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τον πρώτο όροφο με χρήση σκάλας, καθώς δεν κατάφερε να βγει μόνη της από το σπίτι.

Τα αίτια του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.