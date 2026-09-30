Ελλάδα

Φωτιά στο Αίγιο με απεγκλωβισμό γυναίκας – Βίντεο με τις φλόγες να τυλίγουν σπίτι

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και της αστυνομίας
Φωτιά σε σπίτι στο Αίγιο
Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το σπίτι στο Αίγιο / πηγή φωτογραφίας filoldimos.gr
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Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Αίγιο το απόγευμα της Τετάρτης (30.09.2026). Κινδύνεψε μία γυναίκα που εγκλωβίστηκε σε χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με το filodimos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στις συνοικία Εργατικές Κατοικίες στο τέρμα Αναπαύσεως στο Αίγιο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού και γρήγορα οι καπνοί επεκτάθηκαν.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και της αστυνομίας.

Μάλιστα, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τον πρώτο όροφο με χρήση σκάλας, καθώς δεν κατάφερε να βγει μόνη της από το σπίτι.

Τα αίτια του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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