Ρέθυμνο: Νεκρός μέσα σε φερτά υλικά ο 81χρονος κτηνοτρόφος – «Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον παρέσυρε»

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στο Ρέθυμνο για τον 81χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης 30.09.2026, την ώρα που η κακοκαιρία σάρωνε την περιοχή. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά, στη θέση «Καβαλάρης» της Τοπικής Κοινότητας Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Ο 81χρονος είχε φύγει για να ταΐσει τα ζώα του και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του, με την οικογένειά του να περνά ώρες αγωνίας. Η κακοκαιρία που έπληξε το Ρέθυμνο έκανε εξαιρετικά δύσκολες τις έρευνες μέσα στη νύχτα, ενώ το πρωί κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και κάτοικοι της περιοχής για τον εντοπισμό του.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης 01.10.2026 για την εξαφάνιση του ηλικιωμένου και πυροσβέστες συνέδραμαν στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone.

Συγγενής του 81χρονου, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι ο κτηνοτρόφος είχε ακολουθήσει τη διαδρομή που έκανε καθημερινά. Περίπου στις 18:00 πήγε να ταΐσει τα ζώα του, ενώ εκείνη την ώρα δεν είχε ακόμη αρχίσει η έντονη βροχόπτωση.

«Όταν επέστρεψα στο χωριό καθόμασταν και τον αναζητήσαμε. Αλλά δεν… χωρίς καμία επιτυχία γιατί είχαμε και την κακοκαιρία και την νύχτα. Σήμερα, κινητοποιήθηκε όλο το χωριό και η αστυνομία, η πυροσβεστική, γενικά πολλές αρχές», είπε ο άνδρας για τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έκαναν.

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Ο ηλικιωμένος βρέθηκε τελικά πολύ κοντά στη διαδρομή που συνήθιζε να ακολουθεί. Στο σημείο υπάρχει ένα μικρό ρυάκι, το οποίο όμως γέμισε από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έφερε η ισχυρή βροχή.

«Ρυάκι είναι εκεί πέρα και κάθε φορά που βρέχει, γεμίζει. Είναι μικρό. Και άλλες χρονιές έχει κάνει για παράδειγμα βροχές, αλλά δεν είχε δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα. Αυτή η κακοκαιρία ήτανε απίστευτη», λέει συγγενής του.

«Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον πήρε»

Τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες φαίνεται ότι έχασε τη ζωή του ο 81χρονος περιέγραψε στο Live News ο πρόεδρος κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Γιώργος Λαγουδάκης.

«Τον είχε πνίξει το ποτάμι. Ήταν με μπάζα, μέσα σε μπάζα. Πήγε να ταΐσει τα ζώα του, τα τάισε και γυρνώντας είχε πιάσει δυνατή βροχή. Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον πήρε», είπε και τόνισε ότι ο 81χρονος είχε παιδιά και εγγόνια.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια του ηλικιωμένου άρχισε να τον αναζητά μέσα στη νύχτα, όταν είδε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του. «Τα παιδιά του τον έψαχναν από τη μία η ώρα τη νύχτα που δε φάνηκε σπίτι. Και σήμερα το πρωί ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες και μόλις πριν μισή ώρα τον βρήκαμε».