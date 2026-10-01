Ελλάδα

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 65χρονο

Ο άνδρας βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα όταν το δέντρο έπεσε πάνω του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Πεσμένο δέντρο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 01.10.2026 στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε και τον καταπλάκωσε.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:45, σε παραλία της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δέντρο έπεσε πάνω του.

Οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του δεν τραυματίστηκαν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ έγινε κλήση στο 112 για την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ στο σημείο έσπευσαν και τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

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