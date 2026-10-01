Λέσβος: Νεκρός 45χρονος κυνηγός που έπεσε από βράχια – Τον εντόπισε η αδερφή του με τη βοήθεια των σκύλων του

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 45χρονου στη Λέσβο, ο οποίος είχε φύγει για κυνήγι στην περιοχή της Αμαλής μαζί με τα δύο σκυλιά του. Ο κυνηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδες σημείο, κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής.

Η οικογένειά του ανησύχησε όταν πέρασαν οι ώρες και ο 45χρονος κυνηγός δεν επέστρεφε. Σύμφωνα με πληροφορίες του lesvosnews.net, η αδερφή του πήγε στην περιοχή της Αμαλής στη Λέσβο για να τον αναζητήσει και κατάφερε να τον εντοπίσει με τη βοήθεια των δύο κυνηγετικών σκύλων που βρίσκονταν μαζί του και αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, προκειμένου να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο άνδρας στην Δ.Ε. Μυτιλήνης Λέσβου. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 1, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 45χρονο και να τον μεταφέρουν με φορείο από το δύσβατο σημείο σε ασφαλές μέρος, όπου τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του 45χρονου ενδέχεται να συνδέεται με πτώση στη βραχώδη περιοχή. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα και τα επίσημα ιατρικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τραγική ειρωνεία είναι ότι η αδελφή του – που τον αναζητούσε – είχε χάσει τον σύντροφο της πριν δυο χρόνια στον δρόμο της Καλλονής.